Війна — день 810: росіяни атакують Вовчанськ і бомбять Харківщину

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атаки на півночі та сході Харківської області, внаслідок чого "сіра зона" на напрямках ударів окупантів розширилася, а в ряді прикордонних населених пунктів тривають бої. Також окупаційні війська атакують та бомбардують місто Вовчанськ, з якого екстрено евакуювали мирних жителів. При цьому інтенсивність боїв на всіх ділянках фронту значно зросла: так у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби сталося 146 бойових зіткнень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти за минулу добу використали понад 20 керованих авіаційних бомб для ударів по Вовчанську та сусідніх населених пунктах, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Про те, що відбувалося 10 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 807: росіяни тиснуть на фронті та готуються наступати на Харків

Із ситуацією в Україні за 11 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 808: бої на кордоні Харківщини та ситуація на сході України

Інформацію за 12 травня дивіться за посиланням:Війна — день 809: важкі бої на Харківщині та Донбасі