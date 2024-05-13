Война — день 810: россияне атакуют Волчанск и бомбят Харьковщину

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаки на севере и востоке Харьковской области, в результате чего "серая зона" на направлениях ударов оккупантов расширилась, а в ряде пограничных населенных пунктов идут бои. Также оккупационные войска атакуют и бомбят город Волчанск, из которого экстренно эвакуировали мирных жителей. При этом интенсивность боев на всех участках фронта значительно возросла: так в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что всего течение суток произошло 146 боевых столкновений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты за прошедшие сутки использовали более 20 управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску и близлежащих населенным пунктам, заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

О том, что происходило 10 мая, читайте в материале: Война — день 807: россияне давят на фронте и готовятся наступать на Харьков

С ситуацией в Украине за 11 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 808: бои на границе Харьковщины и ситуация на востоке Украины

Информацию за 12 мая смотрите по ссылке: Война — день 809: тяжёлые бои на Харьковщине и Донбассе