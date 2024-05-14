Война — день 811: оккупанты наступают в Харьковской области и бьют рекорды по потерям

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях и хоть больше всего внимания сейчас уделяется Харьковской области, однако в других местах тоже продолжаются активные бои. В частности усиление давления наблюдается на Краматорском и Покровском направлениях Донецкой области. Усиление атак привело к резкому увеличению количества потерь в рядах россиян, из-за чего в сводке фиксируется очередной рекорд.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили несколько групп беспилотников. Они были зафиксированы в Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой областях

С ситуацией в Украине за 11 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 808: бои на границе Харьковщины и ситуация на востоке Украины

Информацию за 12 мая смотрите по ссылке: Война — день 809: тяжёлые бои на Харьковщине и Донбассе

О том, что происходило 10 мая, читайте в материале: Война — день 810: россияне атакуют Волчанск и бомбят Харьковщину