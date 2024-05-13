Россия бьет рекорды по потерям на фронте за сутки: цифры

Враг также потерял почти две сотни единиц техники

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на фронте и только за прошедшие сутки было ликвидировано 1 740 захватчиков. В эту цифру входят как погибшие, так и раненные.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 13 мая. Отмечается, что РФ также потеряла большое количество военной техники.

Стоит отметить, что для наступления в Харьковской области Россия привлекла, в том числе, Африканский корпус наемников. Тактика Кремля состоит в том, чтобы компенсировать колоссальные потери личного состава, набрав наемников из бедных стран. С этим, вероятно, и связаны такие большие потери оккупантов.

Также было опубликовано количество техники, которую Россия потеряла за минувшие сутки. Больше всего было уничтожено автомобильной техники и автоцистерн, а также боевых бронированных машин.

личного состава – около 484 030 (+1740) человек,

танков – 7485 (+31),

боевых бронированных машин – 14417 (+42),

артиллерийских систем – 12487 (+15),

РСЗВ – 1070 (+4),

средства ПВО – 797 (+0),

самолетов – 350 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 936 (+26),

крылатые ракеты – 2 197 (+3),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 878 (+59),

специальная техника – 2 048 (+6).

Потери оккупантов по месяцам. График: Минфин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне озвучил потери российских оккупантов в ходе войны в Украине.