Укр

Россия бьет рекорды по потерям на фронте за сутки: цифры

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте ликвидировано большое количество оккупантов Новость обновлена 13 мая 2024, 09:12
На фронте ликвидировано большое количество оккупантов. Фото Генштаб ВСУ

Враг также потерял почти две сотни единиц техники

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на фронте и только за прошедшие сутки было ликвидировано 1 740 захватчиков. В эту цифру входят как погибшие, так и раненные.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 13 мая. Отмечается, что РФ также потеряла большое количество военной техники.

Стоит отметить, что для наступления в Харьковской области Россия привлекла, в том числе, Африканский корпус наемников. Тактика Кремля состоит в том, чтобы компенсировать колоссальные потери личного состава, набрав наемников из бедных стран. С этим, вероятно, и связаны такие большие потери оккупантов.

Также было опубликовано количество техники, которую Россия потеряла за минувшие сутки. Больше всего было уничтожено автомобильной техники и автоцистерн, а также боевых бронированных машин.

  • личного состава – около 484 030 (+1740) человек,
  • танков – 7485 (+31),
  • боевых бронированных машин – 14417 (+42),
  • артиллерийских систем – 12487 (+15),
  • РСЗВ – 1070 (+4),
  • средства ПВО – 797 (+0),
  • самолетов – 350 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 936 (+26),
  • крылатые ракеты – 2 197 (+3),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 878 (+59),
  • специальная техника – 2 048 (+6).
Потери оккупантов по месяцам. График: Минфин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне озвучил потери российских оккупантов в ходе войны в Украине.

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