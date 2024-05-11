"Из-за значительных потерь": на фронте, в составе российской армии, заметили тех, кого там быть не должно

Партизаны призывают солдат к дезертирству из российской армии

Крымские партизаны из движения "АТЕШ", недавно информировавшие о внедрении своего агента в российскую дивизию, сообщают, что оккупанты активно привлекают солдат срочной службы из Белгородской области в боевых действиях. Делают это для создания "массовости" из-за значительных потерь личного состава.

Об этом сообщили в своем канале в Telegram. Отмечают, что срочники были замечены в составе подразделений 9-го мотострелкового полка РФ.

"ВС РФ масово задействуют солдат срочной службы из Белгородской области в боевых действиях, чтобы создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава. Срочники были замечены в ходе захвата н.п. Борисовка, где они предоставляли поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка", – говорится в сообщении.

Украинская деревня, где были замечены срочники

При этом отмечается, что некоторые срочники непосредственно участвуют в наступательных операциях. Однако большинство задействовано и в других работах.

"Срочники также часто используются для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций. Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой", — пишут партизаны.

В партизанском движении также отметили, что гарантируют жизнь каждому срочнику, который свяжется с ними и, очевидно, решится на дезертирство.

"Свяжитесь с нашим координатором для организации коммуникации @ruslan_atesh_ru", — написали в сообщении.

Российские срочники на фронте

С начала полномасштабного вторжения России в Украину РФ задействует срочников на фронте. Они попадали в плен воинов Сил обороны, многие из них уже погибли. Некоторые детали просачивались даже в российские СМИ, ведь родители срочников били тревогу, где жаловались, что не получили машину за гибель сына.

При этом еще в марте 2022 года российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что нога ни одного срочника не ступит на фронт. Известно, что Путин обращался к российским женщинам и обещал им, что не будет действовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. Правда, еще раньше он также обещал не совершать военных маневров, после чего развязал полномасштабную войну.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время удара Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Крыму 4 января украинские военные, по данным партизан "АТЕШ", смогли поразить не только радиолокационную станцию под Евпаторией. В том же месте находился и был уничтожен пункт управления по защищенному каналу связи с Кремлем, который занимался координацией противовоздушной обороны полуострова.