Очень важный объект: что могли поразить ВСУ в оккупированном Крыму

Цель, которую могли уничтожить украинские силы, имела большое значение для оккупантов

При ударе Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Крыму 4 января украинские военные, по данным партизан, смогли поразить не только радиолокационную станцию под Евпаторией. В том же месте находился и был уничтожен пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который занимался координацией противовоздушной обороны полуострова.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от партизан. Доразведку пораженного объекта провели партизаны из движения "АТЕШ".

Агенты после доразведки доложили, что поражение нанесено РЛС российских террористов. Но кроме нее пострадал еще один объект – тот самый секретный пункт управления. Этот ПУ, кроме обеспечения связи, также координировал работу российской ПВО на всем полуострове, поэтому его уничтожение – это сильный удар по боеспособности террористов.

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на временно оккупированный Крым 4 января была повреждена воинская часть ПВО недалеко от Евпатории. Утверждается, что удар на полуострове якобы корректировал самолет НАТО.

В сети появилась информация якобы начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов погиб в результате ударов по военным объектам в Крыму. Якобы он находился в командном пункте, который был атакован 4 января.