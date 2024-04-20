В России партизаны выводят из строя железную дорогу: появились видео

Повреждение этих объектов усложняет логистику для оккупантов

Подпольные активисты активно уничтожают железнодорожную логистику на территории России. Этим разрушаются возможности армии по снабжению оккупационных подразделений.

Об этом информирует "Спротив". Отмечается, что железная дорога играет ключевую роль в логистике российской армии, что делает ее наиболее уязвимым местом.

"Именно поэтому неравнодушные все чаще повреждают узлы и механизмы железнодорожного транспорта — основные логистические артерии, по которым осуществляются поставки на фронт. Каждый день подпольщики повреждают узлы и механизмы железной дороги: горят релейные шкафы, горят распределительные трансформаторные тяговые подстанции", — говорится в сообщении.

Также там обнародовали видео, на котором, как утверждается, показаны релейные шкафы управления железнодорожного сообщения, шкафы централизации и трансформаторные подстанции в Орловской, Калужской, Липецкой, Краснодарской, Смоленской областях.

Отмечается, что в результате повреждения указанных объектов на длительный срок было остановлено движение на указанных участках, что оставило российскую армию без снабжения в критический момент.

Как сообщалось ранее, в России и на оккупированных территориях растут антипутинские настроения. В частности перед выборами на улицах появилось много надписей против российского диктатора.