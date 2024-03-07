Партизаны провели диверсию на железной дороге под Москвой: в сети показали эффектное видео
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Их цель – остановить военные поставки на линию фронта
На железной дороге в Московской области состоялась диверсия, ответственность за которую взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны уничтожили релейный шкаф возле станции "Головково".
Об этом партизаны написали на своей странице в Telegram. По их словам, железнодорожная ветка вокруг Москвы часто используется для перевозки военных грузов и техники.
Теперь движение грузовых поездов по этому маршруту будет затруднено. Представители партизанского движения "Атеш" утверждают, что ставят целью полностью остановить военные поставки на линию фронта.
"Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать", — говорится в сообщении.
Напомним, что партизаны по движению "АТЕШ" в ночь на 3 марта уничтожили нефтепровод кафиров с помощью беспилотников сообщают. Событие произошло в Феодосии.
"Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтепроводу в городе. Последствия устраняли до самого утра. Ущерб колоссальный!" – говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 марта в районе Керчи во временно оккупированном Крыму был утоплен вражеский российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". За очередной успешной операцией стоит Главное управление разведки.