Партизаны провели диверсию на железной дороге под Москвой: в сети показали эффектное видео

Их цель – остановить военные поставки на линию фронта

На железной дороге в Московской области состоялась диверсия, ответственность за которую взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны уничтожили релейный шкаф возле станции "Головково".

Об этом партизаны написали на своей странице в Telegram. По их словам, железнодорожная ветка вокруг Москвы часто используется для перевозки военных грузов и техники.

Теперь движение грузовых поездов по этому маршруту будет затруднено. Представители партизанского движения "Атеш" утверждают, что ставят целью полностью остановить военные поставки на линию фронта.

Партизаны провели диверсию на железной дороге под Москвой. Фото — Атеш

Партизаны провели диверсию на железной дороге под Москвой. Фото — Атеш

"Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать", — говорится в сообщении.

Напомним, что партизаны по движению "АТЕШ" в ночь на 3 марта уничтожили нефтепровод кафиров с помощью беспилотников сообщают. Событие произошло в Феодосии.

"Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилет по нефтепроводу в городе. Последствия устраняли до самого утра. Ущерб колоссальный!" – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 марта в районе Керчи во временно оккупированном Крыму был утоплен вражеский российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". За очередной успешной операцией стоит Главное управление разведки.