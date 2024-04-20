У Росії партизани виводять із ладу залізницю: з’явилися відео

Пошкодження цих об’єктів ускладнює логістику для окупантів

Підпільні активісти активно знищують залізничну логістику в Росії. Цим руйнуються можливості армії щодо забезпечення окупаційних підрозділів.

Про це інформує "Спротив". Зазначається, що залізниця відіграє ключову роль у логістиці російської армії, що робить її найбільш уразливим місцем.

"Саме тому небайдужі все частіше пошкоджують вузли та механізми залізничного транспорту — основних логістичних артерій по яких здійснюються постачання на фронт. Кожного дня підпільники пошкоджують вузли та механізми залізниці: горять релейні шафи, палають розподільчі трансформаторні тягові підстанції", — йдеться у повідомленні.

Також там оприлюднили відео, на якому, як стверджується, показано релейні шафи управління залізничного сполучення, шафи централізації та трансформаторні підстанції в Орловській, Калузькій, Липецькій, Краснодарській, Смоленській областях.

Зазначається, що внаслідок пошкодження зазначених об’єктів на тривалий термін було зупинено рух на зазначених ділянках, що залишило російську армію без постачання у критичний момент.

Як повідомлялося раніше, в Росії та на окупованих територіях зростають антипутінські настрої. Зокрема, перед виборами на вулицях з’явилося багато написів проти російського диктатора.