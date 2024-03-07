Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою: в мережі показали ефектне відео
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Їхня мета зупинити військові поставки на лінію фронта
На залізниці у Московській області відбулася диверсія, відповідальність за яку взяв на себе рух українців та кримських татар "Атеш". Партизани знищили релейну шафу поблизу станції "Головково".
Про це партизани написали на своїй сторінці в Telegram. За їх словами, залізнична гілка навколо Москви часто використовується для перевезення військових вантажів і техніки.
Тепер рух вантажних потягів цим маршрутом буде ускладнено. Представники партизанського руху "Атеш" стверджують, що ставлять за мету повністю зупинити військові поставки на лінію фронту.
"Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що партизани з руху "АТЕШ" в ніч проти 3 березня знищили нафтогін окупантів за допомогою безпілотників повідомляють. Подія трапилась у Феодосії.
"Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу у місті. Наслідки усували до самого ранку. Збитки колосальні!" — йдеться в повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 березня в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено ворожий російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". За черговою успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.