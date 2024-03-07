Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою: в мережі показали ефектне відео

Їхня мета зупинити військові поставки на лінію фронта

На залізниці у Московській області відбулася диверсія, відповідальність за яку взяв на себе рух українців та кримських татар "Атеш". Партизани знищили релейну шафу поблизу станції "Головково".

Про це партизани написали на своїй сторінці в Telegram. За їх словами, залізнична гілка навколо Москви часто використовується для перевезення військових вантажів і техніки.

Тепер рух вантажних потягів цим маршрутом буде ускладнено. Представники партизанського руху "Атеш" стверджують, що ставлять за мету повністю зупинити військові поставки на лінію фронту.

Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою. Фото - Атеш

Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою. Фото - Атеш

"Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що партизани з руху "АТЕШ" в ніч проти 3 березня знищили нафтогін окупантів за допомогою безпілотників повідомляють. Подія трапилась у Феодосії.

"Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтопроводу у місті. Наслідки усували до самого ранку. Збитки колосальні!" — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 березня в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено ворожий російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". За черговою успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.