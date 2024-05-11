"Через значні втрати": на фронті, у складі російської армії, помітили тих, кого немає там бути

Партизани закликають солдатів до дезертирства з російської армії

Кримські партизани з руху "АТЕШ", які нещодавно інформували про впровадження свого агента у російську дивізію, повідомляють, що російські окупанти активно залучають солдатів строкової служби з Бєлгородської області у бойових діях. Роблять це задля створення "масовості" через значні втрати особового складу.

Про це "АТЕШ" повідомили у своєму каналі в Telegram. Зазначають, що строковиків помітили у складі підрозділів 9-го мотострілецького полку РФ.

"ЗС РФ масово залучають солдатів строкової служби з Бєлгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу. Строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку", — йдеться в повідомленні.

Українське село, де були помічені строковики

При цьому зазначається, що деякі строковики безпосередньо беруть участь у наступальних операціях. Проте більшість задіяні й в інших роботах.

"Строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій. Таке використання строковиків пояснюється тим, що вони бояться брати пряму участь в боях, що призводить до того, що їх застосовують у більш безпечних та технічних ролях на передовій", — пишуть партизани.

В партизанському русі також зазначили, що гарантують життя кожному строковику, який зв'яжеться з ними та вочевидь наважиться на дезертирство.

"Зв'яжіться з нашим координатором для організації комунікації @ruslan_atesh_ua", — написали у повідомленні.

Російські строковики на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ задіює строковиків на фронті. Вони потрапляли у полон воїнів Сил оборони, чимало з них вже загинули. Деякі деталі просочувалися навіть у російські ЗМІ, адже батьки строковиків били на сполох, де жалілися, що не отримали машину за загибель сина.

При цьому, ще в березні 2022 року, російський диктатор Владімір Путін заявляв про те, що нога жодного строковика не ступить на фронт. Відомо, що Путін звертався до російських жінок і обіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів. Щоправда, ще раніше він також обіцяв не здійснювати військових маневрів, після чого розв'язав війну повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час удару Збройних сил України по тимчасово окупованому Криму 4 січня українські військові, за даними партизанів "АТЕШ", змогли уразити не тільки радіолокаційну станцію під Євпаторією. У тому ж місці знаходився та був знищений пункт управління з захищеним каналом зв’язку з Кремлем, який займався координацією протиповітряної оборони півострова.