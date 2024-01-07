Імена, контакти, особисті дані: партизани впровадили агента у російську дивізію (фото)

Агент передав товаришам по службі "полум’яний привіт"

Агент партизанського руху "АТЕШ" впровадився у російську дивізію імені Дзержинського у підмосковній Балашихі. Він уже передав важливі дані про цей підрозділ.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ". Там також оприлюднили координати та фото розташування дивізії.

"Наш агент з-поміж офіцерів впровадився у вказану дивізію. Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО"", — йдеться у повідомленні.

У партизанському русі зазначили, що імена, контакти та особисті дані російських військових передано до відповідних органів. Також повідомляється, що у структурі самої дивізії проводиться розширення та зміцнення агентурної мережі для більш якісної діяльності.

Балашиха на карті

Нагадаємо, раніше агенти партизанського руху "АТЕШ" показали оборонні споруди росіян у тимчасово окупованому Чорноморському районі Криму.