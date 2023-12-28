Сподіваються, що їх це врятує? Українські партизани показали "оборону" росіян у Криму (фото)

Окупанти готуються до оборони півострова

Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" показали оборонні споруди росіян у тимчасово окупованому Чорноморському районі Криму. Однак, вони не придатні для використання.

Йдеться про окопи, які підготували росіяни. Відповідна інформація з’явилася у четвер, 28 грудня, у Telegram-каналі "АТЕШ".

"Наш агент у н.п. Окунівка, який знаходиться на західному березі Криму, демонструє окопи росіян. Окупанти готуються до оборони півострова такими окопами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, такі споруди не придатні для використання. Агенти наголосили, що зупинити вони, звичайно ж, нікого не зможуть.

При цьому в пабліку руху було опубліковано відповідні фотографії.

Довідка: "АТЕШ" ("Вогонь") — це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року, коли вже йшла повномасштабна війна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні поточного року українські партизани руху "АТЕШ" проникли на військовий об’єкт у тимчасово окупованій Феодосії у Криму та показали зроблені на місці фото.