Надеются, что их это спасёт? Украинские партизаны показали "оборону" россиян в Крыму (фото)

Оккупанты готовятся к обороне полуострова

Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" показали оборонные сооружения россиян во временно оккупированном Черноморском районе Крыма. Однако они не годные для использования.

Речь идет об окопах, которые подготовили россияне. Соответствующая информация появилась в четверг, 28 декабря, в Telegram-канале "АТЕШ".

"Наш агент в н.п. Окуневка, который располагается на западном берегу Крыма, демонстрирует окопы россиян. Оккупанты готовятся к обороне полуострова такими окопами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сооружения не годные для использования. Агенты подчеркнули, что остановить они, конечно же, никого не смогут.

При этом в паблике движения были опубликованы соответствующие фотографии.

Справка: "АТЕШ" ("Огонь") — это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, которое было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года, когда уже шла полномасштабная война.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре текущего года украинские партизаны движения "АТЕШ" проникли на военный объект во временно оккупированной Феодосии в Крыму и показали сделанные на месте фото.