Имена, контакты, личные данные: партизаны внедрили агента в российскую дивизию (фото)

Агент передал сослуживцам "пламенный привет"

Агент партизанского движения "АТЕШ" внедрился в российскую дивизию имени Дзержинского в подмосковной Балашихе. Он уже передал важные данные об этом подразделении.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ". Там также обнародовали координаты и фото расположения дивизии.

"Наш агент из числа офицеров внедрился в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, который участвует в "СВО", — говорится в сообщении.

В партизанском движении отметили, что имена, контакты и личные данные российских военных переданы в соответствующие органы. Также сообщается, что в структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление агентурной сети для более качественной деятельности.

Балашиха на карте

Напомним, ранее агенты партизанского движения "АТЕШ" показали оборонные сооружения россиян во временно оккупированном Черноморском районе Крыма.