Генштаб: ЗСУ відійшли у районів Лук'янців та Вовчанська на Харківщині

Знищено 162 одиниці особового складу та 26 одиниць техніки російських окупантів

Збройні сили України з метою збереження особового складу відійшли на окремих ділянках фронту на Харківському напрямку. Мова йде про райони Лук'янців та Вовчанська.

Про це повідомляє Генеральний Штаб України. Зазначається, що ЗСУ на цьому напрямку відбили 11 атак російських терористів, зокрема на ділянках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно — Вовчанськ.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", – сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що знищено 162 одиниці особового складу російських терористів. Окрім особового складу, українські військові на цьому напрямку знищили та пошкодили 26 одиниць техніки терористів.

Раніше "Телеграф" писав, шо російські окупанти продовжують свій наступ у Харківській області. Вони регулярно проводять атаки та мають деякі успіхи, але наші захисники намагаються стабілізувати ситуацію.

Як повідомлялося раніше, Вовчанськ на тлі російського наступу почали евакуювати, оскільки він регулярно зазнає російських обстрілів з використанням ствольної та реактивної артилерії. За даними місцевої влади, у місті залишається ще близько 200 осіб.