Харківщину потрібно захистити з неба: Зеленський назвав кількість ЗРК Patriot, які потрібні для цього

За день президент встиг поспілкуватись з Сирським, Блінкеном, Макроном і не тільки

У традиційному вечірньому зверненні 14 травня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, яка залишається складною, але контрольованою. Він заявив, що Україна потребує два зенітно-ракетних комплекси (ЗРК) Patriot для Харківського напрямку.

Якби партнери надали це озброєння, то це б змінило ситуацію у війні загалом. Це питання Володимир Зеленський обговорив особисто з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, про що йдеться у відеозверненні президента на його офіційному каналі.

Україна потребує два Patriot для Харківщини

"Окремо обговорили ППО-системи, яких потребуємо, зокрема для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два Patriot саме для цього нашого регіону, це б вже дало нам іншу ситуацію у війні загалом", ― сказав Зеленський.

Він розповів, що варто підвищувати потенціал української ППО, щоб захиститись від російських обстрілів ракетами та авіабомбами. Зеленський також зазначив необхідність розширення коаліції винищувачів.

"Ми знаємо, які реальні можливості є у партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення", ― сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

"Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина ― там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв ― працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована", ― сказав Зеленський.

Російська армія намагається просуватись, але Сили оборони дають відсіч. Було посилено кілька напрямків, серед них і Харківський.

"Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів ― саме харків’ян ― стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", ― розповів президент.

Зеленський також поговорив телефоном з президентами Франції та Південної Кореї. Вони підтвердили свою участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії в середині червня. На конференцію вже запрошено 30 лідерів різних країн.

Зазначимо, що 14 травня до Києва прибув Ентоні Блінкен, державний секретар США. Він приїхав для підтримки України

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як замотивувати українців вступати до лав ЗСУ. У цьому можуть допомогти країни-партнери.

"Телеграф" раніше повідомляв, що пишуть західні ЗМІ про наступ Росії у Харківській області. Деякі експерти вважають, що це лише відволікаючий маневр.