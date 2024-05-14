"Наші люди не втомилися": Єрмак розповів, як підвищити бажання українців вступати до ЗСУ

Багато в Україні залежить від її партнерів

Мотивація українських військовозобов’язаних стає до лав ЗСУ безпосередньо залежить від того, наскільки добре оснащені бойові бригади. А це залежить від політичних рішень партнерів України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час саміту демократій, що пройшов у Копенгагені (Данія) 14 травня. Його слова наводить Радіо Свобода.

За його словами, жодна мобілізація в історії не була популярною, проте наголосив, що є фактори, які впливають на рівень мотивації.

"За два роки ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами", — сказав Єрмак.

Чиновник додав, що через це Україна прагне підписання угод з безпеки та, зокрема, працюють із цього приводу з американськими колегами. Єрмак підкреслив, що Україна продовжує боротьбу, проте все ще потребує потрібної кількості зброї.

"Наші люди не втомилися. Наш народ сильний. Наші герої продовжують боротьбу. Ми просимо більше протиповітряної оборони, артилерії, ракет великої дальності та можливість використовувати це для відповіді", — сказав він.

За його словами, головною проблемою залишається те, що солдатам іноді не вистачає зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном і розповів, яка зброя зараз найбільше потрібна ЗСУ.