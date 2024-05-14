Щоб захистити Харків та область: Зеленський розповів Блінкену, яка зброя потрібна найбільше

Президент назвав найбільш дефіцитне озброєння

Головною потребою України зараз є дві системи ППО Patriot для Харкова та області. Вони допоможуть захистити місцевих мешканців від постійних обстрілів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Американський чиновник у вівторок, 14 травня, перебуває з візитом у Києві.

"Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема", – сказав президент.

Глава держави зазначив, що наразі Україні потрібні два ЗРК Patriot. Їх потрібно розмітити для захисту Харкова та Харківської області.

"Тому, що люди під вогнем. Вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 травня Сполучені Штати Америки оголосили про посилення військової допомоги Україні. Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.