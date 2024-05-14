Чтобы защитить Харьков и область: Зеленский рассказал Блинкену, какое оружие нужно больше всего

Президент назвал самое дефицитное вооружение

Главной потребностью Украины сейчас являются две системы ПВО Patriot для Харькова и области. Они помогут защитить местных жителей от постоянных обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Американский чиновник во вторник, 14 мая, находится с визитом в Киеве.

"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение о пакете – для нас ключевое, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема", – сказал президент.

Глава государства отметил, что в настоящее время Украине нужны два ЗРК Patriot. Их следует разметить для защиты Харькова и Харьковской области.

"Потому что люди под огнем. Они озабочены, они находятся под российскими атаками", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 10 мая Соединенные Штаты Америки объявили об усилении военной помощи Украине. Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи в 400 миллионов долларов.