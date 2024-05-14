"Наши люди не устали": Ермак рассказал, как повысить желание украинцев вступать в ВСУ

Многое в Украине зависит от ее партнеров

Мотивация украинских военнообязанных становится в ряды ВСУ напрямую зависит от того, насколько хорошо оснащены боевые бригады. А это зависит от политических решений партнеров Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время саммита демократий, который прошел в Копенгагене (Дания) 14 мая. Его слова приводит Радио Свобода.

По его словам, ни одна мобилизация в истории не была популярной, однако отметил, что есть факторы, которые влияют на уровень мотивации.

"За два года мы показали, что наши люди очень мотивированы, но это очень зависит от того, как мы оснащаем наши бригады. Это очень соответствует сильным политическим решениям, принятым нашими партнерами", — сказал Ермак.

Чиновник добавил, что из-за этого Украина стремиться к подписанию соглашений по безопасности и, в частности, работают по этому поводу с американскими коллегами. Ермак подчеркнул, что Украина продолжает борьбу, однако все еще нуждается в нужном количестве оружия.

"Наши люди не устали. Наш народ силен. Наши герои продолжают борьбу. Мы просим больше противовоздушной обороны, артиллерии, ракет большой дальности и возможность использовать это для ответа", — сказал он.

По его словам главной проблемой остается то, что солдатам иногда не хватает оружия и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и рассказал, какое оружие сейчас больше всего необходимо ВСУ.