Генерал назвал три ошибки Украины и союзников в войне с Россией

Вместо грамотного ухода в стратегическую оборону ВСУ пытались наступать

Вторая половина мая станет для Украины временем серьезных испытаний, но и – надежд. С 18 числа заработают новые мобилизационные правила, которые могут дать необходимые ВСУ резервы. К нам, наконец, должна пойти мощным потоком военная помощь от партнеров. В то же время нужно выдержать давление, которое оказывает российский агрессор почти по всему фронту, расширившемуся после наступательных действий врага в Харьковской области.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", какие Украина и союзники допустили ошибки и почему их следует максимально быстро исправить.

Все три ошибки, по словам военного эксперта, связаны с серьезным запаздыванием принятия необходимых решений и их воплощения в жизнь.

"Принятый у нас закон о мобилизации, на мой взгляд, не до конца решителен. И точно запоздал. Мало того, что только на третьем году широкомасштабной российской агрессии мы начали менять устаревшее мобилизационное законодательство, так еще и делаем это в косметическом режиме и с очередным оттягиванием во времени. Что-что, а обновить военный учет точно следовало в первый же год "большой войны". А у нас это делают обязательным лишь с 18 мая, да еще и дают на это два месяца", – отмечает Игорь Романенко.

Мы однозначно потеряли время, считает он. А теперь в ускоренном порядке запускаем все процессы. Тогда как в РФ мобилизация идет постоянно с осени 2022-го – и путем призыва, и путем вербовки, и путем скрытых процессов.

"У нас же – всё с огромным опозданием. Причем в ТЦК нет отточенных инструментов, а занимаются мобилизацией исключительно Сухопутные войска, на которые это почему-то сбросило Минобороны. А ведь это вопрос правительственный, общегосударственный, а не одного вида войск", – подчеркивает генерал.

То же самое, продолжает эксперт, касается возведения фортификаций, тема которых обострилась в рамках довольно свободного продвижения россиян по Харьковской области.

"Это дело общегосударственной важности! Россияне за полгода сумели возвести мощнейшие укрепления, которые стали для нас огромной проблемой во время летнего контрнаступления в 2023-м. И там соответствующими работами занимались не только вооруженные силы, но и государственные, частные компании. Нам следовало нечто подобное делать уже примерно с середины прошлого лета, когда стало понятно, что контрнаступательные действия не удались.

Но вместо грамотного ухода в стратегическую оборону мы пытались наступать чуть ли не до середины осени. А строить укрепления начали и того позже. Результаты этих просчетов видим по ситуации на Харьковщине, где российские войска за считанные дни докатились до Волчанска", – подчеркивает Игорь Романенко.

Третьей проблемой он называет помощь от союзников. Как и наши мобилизационные и фортификационные действия – серьезно запаздывающая.

"После полугодичный паузы США начали наконец-то реализовать большие пакеты помощи. Подтянулась Великобритания, страны ЕС. Но если бы это было полгода назад, а лучше – полтора, ситуация на фронте была бы совсем другой. А сейчас мы сосредотачиваемся на том, чтобы стабилизировать ситуацию, остановить наступающего противника. И цена такого "буксующего" подхода по предоставлению необходимых Украине вооружений и боеприпасов со стороны союзников для нас неимоверно велика", – констатирует генерал.

По его словам, конец мая – начало июня станут периодом, когда время играет стратегическую роль.

"Или россияне соберут резервы и начнут второй этап наступления, о чем предупреждал президент Украины. Или мы вместе с партнерами соберем все силы и средства – и сорвем эти планы врага", – отмечает Игорь Романенко.