Боятся мобилизации: СМИ узнали, как Кремль планирует набирать людей на войну

Военная мощь России ограничивается расчетом на постепенный приток новых войск для возмещения потерь и наращивания численности

В России планируют обойтись наймом контрактников в этом году, чтобы избежать масштабной мобилизации, как в 2022-ом. Она может подорвать общественное доверие и поддержку войны в Украине.

Россия пытается заманить людей на войну щедрыми выплатами. С начала текущего года выплаты контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 000 рублей (около 5000 долларов). Есть также еще и фиксированная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Принимая до 30 000 новобранцев в месяц, Россия могла бы пополнить ряды армии на 300 000 в этом году. Об этом сказал Руслан Пухов, глава московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий".

РФ также надеется, что после четырех месяцев некоторые из 150 тысяч весенних призывников согласятся пойти на контракт. При этом отмечается, призывники жалуются на психологическое и физическое давление. Контракты рассчитаны на один год, но Минобороны может их аннулировать на время военной мобилизации.

"Военная мощь России ограничивается расчетом на постепенный приток новых войск для возмещения потерь и наращивания численности, а не на простой призыв еще 300 000 человек за один раз", — говорится в материале.

Такое пополнение вряд ли даст стране-агрессору возможность рассчитывать на Захват, к примеру, Харькова, Запорожья или Одессы. При этом растут опасения, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, пробивая перенапряженные украинские линии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Кремль намерен призвать в армию 150 тысяч человек.