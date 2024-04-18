Бояться мобілізації: ЗМІ дізналися, як Кремль планує набирати людей на війну

Військова міць Росії обмежується розрахунком на поступовий приплив нових військ для відшкодування втрат та нарощування чисельності

У Росії планують обійтися наймом контрактників цього року, щоб уникнути масштабної мобілізації, як 2022-го. Вона може підірвати громадську довіру та підтримку війни в Україні.

Росія намагається заманити людей війну щедрими виплатами. З початку поточного року виплати контрактникам зросли на 40% і становили в середньому 470 000 рублів (близько 5000 доларів). Є ще й фіксована федеральна виплата у вигляді 195 тисяч рублів. Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Беручи до 30 000 новобранців на місяць, Росія могла б поповнити лави армії на 300 000 цього року. Про це сказав Руслан Пухов, голова московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій та технологій".

РФ також сподівається, що після чотирьох місяців деякі зі 150 тисяч весняних призовників погодяться піти на контракт. При цьому зазначається, що призовники скаржаться на психологічний та фізичний тиск. Контракти розраховані на рік, але Міноборони може їх анулювати на час військової мобілізації.

"Військова міць Росії обмежується розрахунком на поступовий приплив нових військ для відшкодування втрат та нарощування чисельності, а не на простий заклик ще 300 000 осіб за один раз", — йдеться у матеріалі.

Таке поповнення навряд чи дасть країні-агресору можливість розраховувати на Захоплення, наприклад Харкова, Запоріжжя чи Одеси. При цьому зростають побоювання, що Росія може досягти серйозних успіхів у найближчі тижні, пробиваючи перенапружені українські лінії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Кремль має намір призвати до армії 150 тисяч людей.