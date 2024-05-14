Харьковщину нужно защитить с неба: Зеленский назвал количество ЗРК Patriot, необходимые для этого

За день президент успел пообщаться с Сырским, Блинкеном, Макроном и не только

В традиционном вечернем обращении 14 мая президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, которая остается сложной, но контролируемой. Он заявил, что Украина нуждается в двух зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot для Харьковского направления.

Если бы партнеры предоставили это вооружение, то это изменило бы ситуацию в войне в целом. Этот вопрос Владимир Зеленский обсудил лично с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, о чем идет речь в видеообращении президента на его официальном канале.

Украина нуждается в двух Patriot для Харьковщины

"Отдельно обсудили ПВО-системы, в которых нуждаемся, в частности для Харькова, для Харьковщины. Если бы сейчас мы уже получили два Patriot именно для этого нашего региона, это бы уже дало нам другую ситуацию в войне в целом", ― сказал Зеленский.

Он рассказал, что следует повышать потенциал украинской ПВО, чтобы защититься от российских обстрелов ракетами и авиабомбами. Зеленский также отметил необходимость расширения коалиции истребителей.

"Мы знаем, какие реальные возможности есть у партнеров. Нужны четкие политические решения", ― сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

"Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина ― там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев ― работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая", ― сказал Зеленский.

Российская армия пытается продвигаться, но Силы обороны дают отпор. Было усилено несколько направлений, в том числе и Харьковское.

"Наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковское. Сейчас много воинов ― именно харьковчан ― встали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и благодарю каждого за эффективность", ― рассказал. президент.

Зеленский также поговорил по телефону с президентами Франции и Южной Кореи. Они подтвердили свое участие в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня. На конференцию уже приглашены 30 лидеров разных стран.

Отметим, что 14 мая в Киев прибыл Энтони Блинкен, государственный секретарь США. Он приехал для поддержки Украины

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как мотивировать украинцев вступать в ряды ВСУ. В этом могут помочь страны-партнеры.

"Телеграф" ранее сообщал, что пишут западные СМИ о наступлении России в Харьковской области. Некоторые эксперты полагают, что это лишь отвлекающий маневр.