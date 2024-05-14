Путин хочет не Харьков, а у Украины еще есть время — западные СМИ о наступлении России

Западные СМИ анализируют причины и последствия российского наступления в Харьковской области.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в приграничных районах Харьковской области, одновременно продолжая атаки на других участках линии фронта. Ситуация напряженная и динамично меняется.

"Телеграф" рассказывает, что об эскалации на фронте пишут американские и европейские медиа.

Харьков — не главное намерение

Британская газета The Times описывает, что украинским военным командирам нужно решить — то, что происходит в Харьковской области — финт, направленный на отведение украинских резервов от битвы в Часовом Яру, или настоящий штурм второго по величине города страны?

"Украинское командование считает, что россияне имеют в этом районе около 35 тысяч военных. Этого явно недостаточно, чтобы взять сам Харьков, но, возможно, это и не есть намерением. Если россиянам удастся продвинуться лишь на несколько километров дальше, они смогут нацелить на город ствольную артиллерию и начать агрессивные обстрелы".

Российское наступление сейчас продвигается в направлении села Липцы, всего в 25 км от областного центра.

"Если россияне доберутся туда, союзникам по НАТО придется наблюдать, что произойдет с городом, где когда-то проживало 1,5 миллиона человек, и думать, могли ли они предотвратить это, отправив самолеты и боеприпасы раньше.

Тогда россияне смогут сделать мирную жизнь в Харькове невозможной и начать превращать этот культурно-экономический центр в руины", — пишет The Times.

Британская газета описывает продвижение россиян и в сторону Волчанска, называя это "самой сложной проблемой". Если россиянам удастся захватить мост через Северский Донец в Бугроватке, они смогут перекрыть для ВСУ материально-техническое обеспечение города. Движение оттуда на юг вдоль Донца усложнило бы логистику к городу Купянск.

"Следующие несколько недель будут критическими для Украины. Прибудут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец, предусмотренные принятым законопроектом Байдена о военной помощи, чтобы изменить ситуацию?

Захотят ли более близкие к Украине европейские страны расстаться с системами противовоздушной обороны Patriot, жизненно важными для сдерживания российских самолетов, которые наносят удары по украинским войскам и городам планирующими бомбами?" — задает дельные вопросы издание.

Ситуация сложная

В то же время редактор канала CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Волш отмечает, что продвижение войск в приграничной зоне на Харьковщине является "возможно, самым быстрым продвижением [российских войск] с первых дней войны".

"Липцы под угрозой, говорят некоторые военные блоггеры, и оттуда российские войска смогут обстреливать Харьков из артиллерии. Это кошмар для Киева по двум причинам: во-первых, они освободили эту землю от российских войск 18 месяцев назад, но, очевидно, не сумели укрепить территорию достаточно, чтобы предотвратить Москву вернуться с той легкостью, с которой ее отодвинули.

А во-вторых, Россия может снова связать растянутую украинскую армию постоянным и жестоким давлением на Харьков, нанося ущерб грубыми обстрелами большого города", — пишет журналист.

На других участках фронта зеркально наступлению на Харьковщине продолжаются изнурительные сражения. В то же время идет борьба Киева за глобальное внимание.

"Это становится войной, которую мир желает прекратить — подвинутой на второй план ужасами Ближнего Востока — именно тогда, когда ее результат является наиболее опасным и жизненно важным для европейской безопасности", — говорится в статье.

Путин воспользовался выходными, чтобы провести кадровые перестановки, которые могут свидетельствовать о том, что Москва все больше интегрирует войну в свою экономику и приспосабливается к игре в долгую.

"Все наоборот происходит на Западе, где дисфункция Конгресса поставила на паузу помощь США в размере 61 млрд долларов, что уже нанесло хаос военным усилиям Украины… Вашингтон сейчас окажется в водовороте предвыборной агитации перед выборами в США в ноябре именно тогда, когда Киев больше всего нуждается в американской уверенности.

Земля на передовой высыхает, начинается сезон для атак. У России есть импульс, невиданный с марта 2022 года. Украине приходится признавать, насколько плоха ситуация. Большая часть мира может устать от этой войны, но Путин нет", — заключает Ник Пейтон Уолш.

Рывок продолжается

Издание Politico называет битву за Харьковщину такой, что будет иметь "решающее значение" в этой войне.

"На кону стоит не только контроль над одним из самых больших населенных пунктов Украины, а потенциальная способность страны продолжать борьбу: если падет Харьков, за ним может скоро последовать и западная решительность.

Давно ожидалось, что российские силы предпримут масштабную попытку прорвать украинские линии обороны в мае или июне. Теперь кажется очевидным, что этот рывок продолжается, и Путин, очевидно, стремится воспользоваться окном возможностей до того, как придет больше боеприпасов и оружия с Запада, способных помочь украинской армии дать отпор".

Отмечается, что именно задержка в принятии Конгрессом помощи Киеву позволила России вернуть инициативу. Значительный прорыв врага может спровоцировать возобновление давления на Киев по поводу вступления в мирные переговоры.

Собеседник издания выразили опасение, что решительность Украины может быть ослаблена, а моральный дух в вооруженных силах подорван.

"Опасение состоит в том, что ставка Путина на подавление украинского сопротивления и истощение западной поддержки Киева окупается", — отмечает издание.

В то же время в материале Bloomberg говорится, что "Россия растягивает оборону Украины" своим наступлением в приграничных районах.

"Нападение, вероятно, растянет и без того неукомплектованные силы Украины, поскольку это может заставить Киев передислоцировать часть своих войск по длинной линии фронта на востоке. Украина пытается удержать позиции в ожидании военной помощи США.

Успех в отбрасывании Украины назад в Харьковской области выведет российский город Белгород и военные опорные пункты и центры поставок в окрестностях за пределы досягаемости украинской артиллерии".

У Украины еще есть время

Американское The Washington Post, освещая ситуацию на фронте, публикует колонку военного историка Макса Бута, который отмечает: и Вашингтон, и Киев допустили ошибки — теперь Москва этим пользуется.

"Почему россияне имеют такой внезапный успех? Объяснение состоит в сочетании российского военного мастерства и ошибок Украины и США.

Российские войска улучшили свои боевые качества по сравнению с первыми днями войны, когда они, казалось, ничего не могли сделать правильно. Они приспосабливаются к условиям на поле боя, например, используют мотоциклы для быстрого продвижения к украинским рубежам, а не полагаются на громоздкие танки и бронемашины, которые легко "вылавливают" украинские беспилотники и артиллерия. Более важно, что они использовали тяжелые планирующие бомбы, чтобы стереть украинские линии обороны, а системы радиоэлектронной борьбы глушат украинские беспилотники и ракеты", — пишет Бут.

Между тем, ВСУ серьезно пострадали из-за длительной задержки в оказании помощи американскими партнерами. РФ получила преимущество над Украиной в артиллерийских снарядах в соотношении 10 к 1. Не менее сложная ситуация с боеприпасами для украинской ПВО.

"Правительство Украины, к сожалению, также ненамеренно разрешило продвижение России, так медленно увеличивая свои вооруженные силы и строя укрепления. В то время как Россия значительно увеличила количество своих войск в Украине и вокруг нее — почти до 500 тысяч — Украина все еще имеет только около 200 тысяч военных на фронте. Многие подразделения, воюющие непрерывно более двух лет, были сильно истощены.

Дефицит живой силы в Украине был очевидным давно, но только в прошлом месяце парламент наконец-то принял новый закон о мобилизации. Сейчас Украина планирует создать десять дополнительных бригад, но комплектование, подготовка и вооружение продлятся месяцы — времени, которого у Украины нет", — отмечает обозреватель.

И добавляет: строить линии обороны и укреплять границы нужно было много месяцев назад.

"Хорошая новость состоит в том, что у Украины еще есть время, чтобы оправиться от этих неудач. Строительство новых укреплений и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым поступлением американского оружия и боеприпасов должны остановить наступление России и стабилизировать боевые линии. Очень помогло бы, если бы президент Байден снял ограничение использования американского оружия для ударов по военным объектам в России", — написал Бут.

В то же время французский телеканал BFM TV, ссылаясь на бывшего офицера французской армии Гийома Анселя, пишет, что это наступление россиян на Харьковщине ограничено и больше направлено на то, чтобы "успокоить Владимира Путина".

"Российские войска находятся под невероятным давлением со стороны Владимира Путина, абсолютно желающего заставить их наступать", — анализирует подполковник Ансель.

Глава Кремля "был очень унижен во время празднования Дня победы 9 мая в России, когда не смог провозгласить о малейшем прогрессе", добавляет он.

Напомним, ранее "Телеграф" анализировал, готовилось ли политико-военное руководство Украины к наступлению на Харьковщине, и были ли построены фортификационные линии.