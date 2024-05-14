"Буферной зоны" не получается: что о ситуации на Харьковщине говорят Генштаб, Буданов и местные власти

Боевые действия продолжаются

Российские оккупанты продолжают свое наступление в Харьковской области. Они регулярно проводят атаки и имеют некоторые успехи, но наши защитники пытаются стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщают ВСУ и местные власти. Так, согласно оперативной информации Генштаба, сейчас украинские воины отбивают одну атаку противника на направлении Шебекино (РФ) — Волчанск и сейчас там ситуация контролируемая. В самом городе продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки.

"Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Местные власти также подтверждают боевые действия в районе Волчанска. Глава ОВА Синегубов говорит, что стрелковые бои сейчас идут на северных окраинах города.

"Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают и пытаются зачистить в том числе и сам город Волчанск", – сообщил Синегубов.

Также Синегубов сообщает о попытках продвижения врага в направлении города Липцы. К сожалению, судя по сообщениям ВСУ, на этом направлении у врага есть некоторые успехи. В Генштабе, вероятно, официально подтвердили информацию мониторинговых пабликов, которые 14 мая заявили об отходе Сил обороны из населенного пункта Лукьянцы. По словам ГШ, в районе данного населенного пункта "были изменены позиции наших войск". Там объяснили, что это было сделано для сбережения жизни наших солдат, так как российские террористы там массированно применяли авиабомбы. При этом бои в этом районе продолжаются до сих пор.

"В результате интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", — говорят в ГШ.

Тем временем начальник ГУР МО назвал цели всей этой пограничной операции РФ в Харьковской области. По его словам, прежде всего россияне хотят посеять хаос и панику внутри государства.

"Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее…, да, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо-влево с буферной зоной? Это не серьезный просто разговор. Это официальная позиция, которую озвучило российское руководство, чтобы оправдать и хоть как-то объяснить россиянам, что они делают сейчас в Харьковской области", — заявил он.

Буданов отметил, что операция РФ никак не помогла Белгороду.

"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли на двух отдельных направлениях. Никакой сплошной полосы нет. И в принципе мы пока не видим, чтобы это было реально сделать. Да и Белгороду это не сильно "помогло", — отметил он.

Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, по словам начальника ГУР, это отвлечение всех сил и средств.

"Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. Но я думаю, что все же мы с этим справимся", — заявил он.

Напомним, ранее шеф Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время в Сумской области активизации вражеской армии не наблюдается.