Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова: есть пострадавшие и разрушения

Одно из попаданий было на открытой местности

Утром 14 мая российские захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, взрывы в городе раздались примерно в 6:30

"В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет — острая реакция на стресс, оказана помощь на месте", — уточнил Синегубов.

Он также добавил, что зафиксировано разрушение трех гаражей. Еще три были повреждены. Также одно попадание было на открытой территории.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами. Оба прилетели в густонаселенный район города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 мая российские оккупанты устроили атаку по Харькову, в ходе которой обстреляли жилой район города. Под обстрел попала школа. В результате пострадали как минимум трое детей в возрасте от 12 до 15 лет. При этом состояние одного из них оценивается как очень тяжелое.