Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова: є постраждалі та руйнування

Одне з влучень було на відкритій місцевості

Вранці 14 травня російські загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, вибухи в місті пролунали приблизно о 6:30.

"Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 особи: чоловік 52 роки та жінка 66 років — гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці", — уточнив Синєгубов.

Він також додав, що зафіксовано руйнацію трьох гаражів. Ще троє було пошкоджено. Також одне влучення було на відкритій території.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворог ударив по Харкову КАБами. Обидва прилетіли до густонаселеного району міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 травня російські окупанти влаштували атаку по Харкову, під час якої обстріляли житловий район міста. Під обстріл потрапила школа. В результаті постраждали щонайменше троє дітей віком від 12 до 15 років. При цьому стан одного з них оцінюється як дуже тяжкий.