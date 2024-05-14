В Харькове взрывы: армия России ударила по жилому дому в центре (обновлено)

Российские солдаты продолжают бить по мирным гражданам

Днем 14 мая в Харькове снова прогремели взрывы после утренней атаки по центру города. Российские солдаты попали в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что возможны повторные удары.

16:55 В результате обстрела поврежден 10-этажный жилой дом, обошлось без возгорания. Проводится поквартирный обход, чтобы найти возможных пострадавших. Место второго попадания — гаражи, примерно 10 из них горят, сообщил Игорь Терехов. Также повреждена еще одна многоэтажках. На местах всех попаданий работают все соответствующие службы и волонтеры.

Первые взрывы раздались около 16:14, а повторились в 16:18. Информация о пострадавших и последствиях ударов выясняется.

"В Харькове второй раз за день было громко… Будьте осторожны. Снова удар по району жилой застройке – вокруг многоквартирные дома. Известно об ударе по жилищной высотке в центре города", — написал Игорь Терехов.

Олег Синегубов уточнил, что под ударом врага была центральная часть города. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.

"Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова. Угроза повторных пусков остается. По информации медиков, на данный момент данные о пострадавших не поступали. ", — написал он.

В сети публикуют фото клубов дыма, которые поднимаются в небо после обстрела.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский обсудил с секретарем США Энтони Блинкеном оборону Харьковской области. Украинский президент озвучил, сколько и какого оружия нужно, чтобы защитить регион от россиян.