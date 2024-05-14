У Харкові вибухи: армія Росії вдарила по житловому будинку в центрі (оновлено)

Російські солдати продовжують бити по мирних громадян

Вдень 14 травня у Харкові знову пролунали вибухи після ранкової атаки по центру міста. Російські солдати влучили по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що можливі повторні удари.

16:55 Внаслідок обстрілу пошкоджено 10-поверховий житловий будинок, обійшлося без пожежі. Проводиться поквартирний обхід, щоб знайти потенційних постраждалих. Місце другого влучення — гаражі, приблизно 10 із них горять, повідомив Ігор Терехов. Також пошкоджено ще одну багатоповерхівку. На місцях усіх влучень працюють усі відповідні служби та волонтери.

Перші вибухи пролунали близько 16:14, а повторилися о 16:18. Інформація про постраждалих та наслідки ударів з’ясовується.

"У Харкові вдруге за день було гучно… Будьте обережні. Знову удар по району житлової забудови – навколо багатоквартирні будинки. Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста", — написав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов уточнив, що під ударом ворога була центральна частина міста. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях.

"Ворог завдав кілька ударів, у тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова. Загроза повторних пусків залишається. За інформацією медиків, на цю хвилину дані про постраждалих не надходили", — написав він.

У мережі публікують фото клубів диму, що підіймаються у небо після обстрілу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський обговорив із секретарем США Ентоні Блінкеном оборону Харківської області. Український президент озвучив скільки і якої зброї потрібно, щоб захистити регіон від росіян.