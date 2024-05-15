ISW: Росія використовує на Харківщині нову тактику, яка принесла їй багато втрат

Тільки за минулу добу росіяни могли втратити на Харківщині до 1740 одиниць живої сили загиблими та пораненими

Російські терористи за останні 24 години сповільнили наступ на півночі Харківської області. Скоріше за все, це трапилося через нову російську тактику, яка призвела до великих втрат особового складу.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 14 травня. Зазначається, що зараз терористи намагаються об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську, щоб створити так звану "буферну зону".

Аналітики підтвердили, що росіяни, схоже за все, відмовилися від спроби глибокого проникнення на територію Харківщини. Зараз ситуація повільно стабілізується. Росіяни останнім часом зазнали великих втрат, оскільки почали використовувати нову тактику.

Невеликі штурмові групи росіян числом до п'яти одиниць особового складу проникають на позиції ЗСУ, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами. Таким чином утворюється більша група. Така тактика вже попала на зйомки з безпілотників. Проте аналітики вважають, що така тактика сприяє збільшенню втрати росіян та сповільненню просування.

Це підтверджують також і росіяни – один з так званих "воєнкорів"-пропагандистів РФ поскаржився, що використання невеликих штурмових груп – це свідчення поганої підготовки, а не ефективної тактики. А українські експерти, зокрема військовий оглядач Костянтин Машовець, зазначають, що через втрати сповільнюється наступ росіян.

"Начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що тільки за минулу добу російські війська втратили на цьому напрямку до 1740 військових, що є дуже високим рівнем втрат. ISW не може незалежно підтвердити це число, але ймовірний рівень втрат може відповідати загалом повільнішому темпу наступальних операцій, які спостерігалися 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і нарощуванні виступу в Харківській області шляхом злиття Липцівського та Вовчанського напрямків і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, а не просування далі в глиб області, як раніше оцінювало ISW", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" аналізував, чи готувалось політично-військове керівництво Україну до наступу на Харківщині, та чи були побудовані фортифікаційні лінії.