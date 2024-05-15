ISW: Россия использует на Харьковщине новую тактику, которая принесла ей много потерь

Только за минувшие сутки россияне могли потерять в Харьковской области до 1740 единиц живой силы погибшими и ранеными

Российские террористы за последние 24 часа замедлили наступление на севере Харьковской области. Скорее всего, это произошло из-за новой российской тактики, которая привела к большим потерям личного состава.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 14 мая. В настоящее время террористы пытаются объединить плацдармы в Липцах и Волчанске, чтобы создать так называемую "буферную зону".

Аналитики подтвердили, что россияне, похоже, отказались от попытки глубокого проникновения на территорию Харьковщины. Сейчас ситуация медлительно стабилизируется. Россияне в последнее время понесли большие потери, поскольку начали использовать новую тактику.

Небольшие штурмовые группы россиян числом до пяти единиц личного состава проникают на позиции ВСУ, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами. Таким образом, образуется большая группа. Такая тактика уже попала на съемки с беспилотниками. Однако аналитики считают, что такая тактика способствует увеличению потери россиян и замедлению продвижения.

Это подтверждают также и россияне – один из так называемых "военкоров"-пропагандистов РФ пожаловался, что использование небольших штурмовых групп – это свидетельство плохой подготовки, а не эффективной тактики. А украинские эксперты, в том числе военный обозреватель Константин Машовец, отмечают, что из-за потерь замедляется наступление россиян.

"Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что только за минувшие сутки российские войска потеряли на этом направлении до 1740 военных, что является очень высоким уровнем потерь. ISW не может независимо подтвердить это число, но вероятный уровень потерь может соответствовать в целом медленнее темпа наступательных операций, которые наблюдались 14 мая. Если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на укреплении новых позиций и наращивании выступления в Харьковской области путем слияния Липцевского и Волчанского направлений и создания "буферной зоны" в пограничной зоне, а не продвижение дальше вглубь области, как раньше оценивало ISW", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" анализировал, готовилось ли политико-военное руководство Украины к наступлению на Харьковщине, и были ли построены фортификационные линии.