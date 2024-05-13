Отстрелили палец мирному жителю: на Харьковщине россияне в очередной раз совершили военное преступление

На мужчину напали у него дома

В Волчанске Харьковской области, где проходила массовая эвакуация населения, российские военные отстрелили палец 74-летнему мирному жителю. Это произошло днем 12 мая на окрестностях города.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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"По данным следствия, 12 мая около 12:30 в окрестностях г. Волчанск российские военные отстрелили 74-летнему местному жителю палец", ― говорится в сообщении.

Мужчину с ранением доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь.

Мужчина рассказывает, как ему отстрелили палец.

Официальные власти ранее сообщали, что Волчанск находится под контролем ВСУ. Это подтверждает карта войны DeepStateMAP, актуальная к утру 13 мая.

ВСУ контролируют Волчанск Харьковской области

Отметим, что Волчанск находился под российской оккупацией в 2022 году. Население это помнит, поэтому активная эвакуация началась еще 10 мая после начала наступления вражеских войск на Харьковщине. Город ночью обстреливали из разного вооружения — артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО). Россияне также сбрасывали авиабомбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вражеские войска обстреливают Волчанск, ровняя город с землей. Одна из авиабомб разрушила частный дом, в котором находилась семья из четырех человек. Женщину спасти не удалось.