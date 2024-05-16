Планы РФ сорваны: в Генштабе рассказали о ситуации в Волчанске

ВСУ улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки

Украинским защитникам удалось снизить активность кремлевских захватчиков на Харьковском направлении. В частности, ВСУ не дали врагу вклиниться в глубину застройки в Волчанске Харьковской области.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держат противника под огневым контролем. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"С начала наступательных действий врага 10.05.2024 на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться — сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая", — говорится в сообщении.

Кроме того, наши бойцы улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

При этом в Генштабе отметили, что на Купянском направлении враг при поддержке бронетехники пытается атаковать украинские позиции на направлении Крохмальное — Берестовое. Украинским защитникам удалось уничтожить танк и боевую машину пехоты российских оккупантов. Бой продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам главы украинской разведки (ГУР МО) Кирилла Буданова, россияне намерены пойти и на Суммы. Но в настоящее время в области активизации вражеской армии не наблюдается.