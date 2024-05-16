Война — день 813: бои за Волчанск и взрывы в Крыму

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление на большинстве направлений по всему фронту и заявляют о продвижении в Запорожской и Харьковской областях, хотя ни Генштаб, ни аналитики эту информацию не подтверждают. ВСУ тем временем продолжают держать оборону в Волчанске, а российские подразделения хоть и прорывались к городу, но были отбиты. Тем временем в оккупированном Крыму продолжают слушать взрывы, поскольку украинские военные наносят удары по аэропортам и другим военным объектам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В российском Белгороде слышны взрывы.

00:00 Харьковская область подверглась ракетному обстрелу со стороны российской Белгородской области. Сообщалось о взрывах

О том, что происходило 13 мая, читайте в материале: Война — день 810: россияне атакуют Волчанск и бомбят Харьковщину

С ситуацией в Украине за 14 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 811: оккупанты наступают в Харьковской области и бьют рекорды по потерям

Информацию за 15 мая смотрите по ссылке: Война — день 812: бои на Харьковщине продолжаются, а угроза нависла над еще одной областью