Війна — день 813: бої за Вовчанськ та вибухи у Криму

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ на більшості напрямків по всьому фронту та заявляють про просування у Запорізькій та Харківській областях, хоча ні Генштаб, ні аналітики цю інформацію не підтверджують. ВСУ тим часом продовжують тримати оборону у Вовчанську, а російські підрозділи хоч і проривалися до міста, але були відбиті. Тим часом в окупованому Криму продовжують слухати вибухи, оскільки українські військові завдають ударів по аеропортах та інших військових об’єктах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У російському Бєлгороді чути вибухи.

00:00 Харківська область зазнала ракетного обстрілу з боку російської Бєлгородської області. Повідомлялося про вибухи

Про те, що відбувалося 13 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 810: росіяни атакують Вовчанськ та бомблять Харківщину

Із ситуацією в Україні за 14 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 811: окупанти наступають у Харківській області та б’ють рекорди зі втрат

Інформацію за 15 травня дивіться на засланні: Війна — день 812: бої на Харківщині тривають, а загроза нависла над ще однією областю