Війна — день 812: бої на Харківщині продовжуються, а загроза нависла над ще однією областю

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують робити спроби наступу в Харківській області, проте схоже, що їхня мета полягає у створенні плацдарму, а не у спробах прориву до обласного центру. При цьому на північних околицях міста Вовчанськ йдуть стрілецькі бої, а бійці ЗСУ прочісують міську забудову. Загалом же, за повідомленнями ГУР, ситуація в районі поступово стабілізується. Водночас загроза нового наступу росіян є і в інших місцях на кордоні, зокрема й у Сумській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 ЗСУ відійшли в районі Волчанська та Лук’янців Харківської області на вигідніші позиції. У Генштабі підтвердили дані моніторингових ресурсів, що з’явилися вдень 14 травня.

Інформацію за 12 травня дивіться за посиланням:Війна — день 809: важкі бої на Харківщині та Донбасі

Про те, що відбувалося 13 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 810: росіяни атакують Вовчанськ та бомблять Харківщину

Із ситуацією в Україні за 14 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 811: окупанти наступають у Харківській області та б’ють рекорди зі втрат