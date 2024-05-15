"Бачив, як ракета летить у мій будинок": як зараз виглядає зруйнована багатоповерхівка у Харкові (фото, відео)

Внаслідок цинічного обстрілу постраждали 20 осіб

Вчора, 14 травня, російські терористи обстріляли житловий район Харкова. Зокрема під удар потрапив 12-поверховий будинок та прилегла до нього територія.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці та показав усі руйнування, які завдали окупанти простим мирним громадянам. Нагадаємо, що всього було зафіксовано три влучення по території району. Внаслідок цинічного обстрілу постраждали 20 людей, серед них – троє дітей.

Наразі прибудинкова територія розбомбленого будинку виглядає як поле бою. По ній розкидані уламки будинку. Безліч машин харків’ян було серйозно пошкоджено.

Сам будинок, по якому припав удар, отримав множинні пошкодження. У ньому вибиті вікна, осколками посічено фасад та зруйновано балкони. У деяких місцях зяють величезні дірки.

Нашому кореспондентові також вдалося поспілкуватися із мешканцями цього будинку. Один із них розповів, що в момент удару був на вулиці і бачив, як у будинок, в якому знаходиться його дівчина, летить ракета.

"Я швидко їй подзвонив, але вона не змогла нічого відповісти, а лише важко дихала", — розповів чоловік.

Зараз у будинку немає води та світла, багато де ще немає вікон. А ще вчора тут вирувало життя.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський обговорив із секретарем США Ентоні Блінкеном оборону Харківської області. Український президент озвучив скільки і якої зброї потрібно, щоб захистити регіон від росіян.