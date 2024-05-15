"Видел, как ракета летит в мой дом": как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка в Харькове (фото, видео)

В результате циничного обстрела пострадали 20 человек

Вчера, 14 мая, российские террористы обстреляли жилой район Харькова. В частности под удар попал 12-этажный дом и прилегающая к нему территория.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте и показал все разрушения, которые принесли оккупанты простым мирным гражданам. Напомним, что всего было зафиксировано три попадания по территории района. В результате циничного обстрела пострадали 20 человек, среди них – трое детей.

Сейчас придомовая территория разбомбленного дома выглядит как поле боя. По неё разбросаны обломки дома. Множество машин харьковчан были серьезно повреждены.

Сам дом, по которому пришелся удар, получил множественные повреждения. В здании выбиты окна, осколками посечен фасад и разрушены балконы. В некоторых местах зияют огромные дыры.

Нашему корреспонденту также удалось пообщаться с жителями этого дома. Один из них рассказал, что в момент удара был на улице и видел, как в дом, в котором находится его девушка, летит ракета.

"Я быстро ей позвонил, но она не смогла ничего ответить, а только тяжело дышала", — рассказал мужчина.

Сейчас в доме нет воды и света, много где еще нет окон. А еще вчера здесь бурлила жизнь.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский обсудил с секретарем США Энтони Блинкеном оборону Харьковской области. Украинский президент озвучил, сколько и какого оружия нужно, чтобы защитить регион от россиян.