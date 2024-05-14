"Готуємось до будь-яких дій": до мешканців Сумщини звернулися із важливою заявою

Ситуація у Сумській області на кордоні з РФ напружена

Мешканцям Сумської області рекомендують переміститися у безпечні місця із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивного обстрілу населених пунктів Білопільської громади. Вже евакуйовано понад 12,5 тисячі людей.

Про це сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону. За його словами, ще рік тому йшлося про 5-кілометрову зону.

"На пропозицію військового командування, враховуючи інтенсивність обстрілів населених пунктів Білопільської громади, було рекомендовано евакуацію в 10-кілометровій зоні. Хоча ще минулого року йшлося про 5-кілометрову зону", — сказав Артюх.

Відповідаючи на запитання про те, чи поширюється 10-кілометрова зона для всіх територіальних прикордонних громад, начальник СОВА сказав, що у 2023 році було оголошено планову евакуацію п’ятикілометрової зони, до якої входило 115 населених пунктів.

"І ми здійснювали цю роботу постійно. На сьогоднішній день понад 12, 5 тисяч населення евакуйовано, з них близько 2000 дітей", — підсумував Артюх.

У той же час прес-секретар Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТГВ) "Північ" Вадим Мисник в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав, що ситуація в Сумській області на кордоні з РФ напружена. Окупанти продовжують обстріл прикордонних населених пунктів.

За словами Мисника, лише минулої доби українські військові зафіксували 55 обстрілів у Чернігівській та Сумській областях.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ — це 560 кілометрів", — зазначив прес-секретар.

Він також наголосив, що це досить велика ділянка. Сили оборони відстежують, де відбувається концентрація сил ворога і де вони найбільше обстрілюють і намагаються розвідувати нашу оборону за допомогою ДРГ.

"Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій — ми даватимемо відповідь", — пояснив Мисник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олександр Мусієнко припустив, що найближчими днями російські загарбники можуть атакувати Сумську область. На території тимчасово окупованої Курщини було помічено наступальне угруповання росіян.