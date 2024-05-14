"Готовимся к любым действиям": к жителям Сумщины обратились с важным заявлением

Ситуация в Сумской области на границе с РФ напряжена

Жителям Сумской области рекомендуют переместиться в безопасные места из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской общины. Уже эвакуировано более 12,5 тысяч человек.

Об этом сказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона. По его словам, еще год назад речь шла о 5-километровой зоне.

"По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне. Хотя еще в прошлом году речь шла о 5-километровой зоне", — сказал Артюх.

Отвечая на вопрос о том, распространяется ли 10-километровая зона для всех территориальных приграничных общин, начальник СОВА сказал, что в 2023 году была объявлена плановая эвакуация пятикилометровой зоны, в которую входило 115 населенных пунктов.

"И мы осуществляли эту работу постоянно. На сегодняшний день более 12, 5 тысяч населения эвакуировано, из них около 2000 детей", — подытожил Артюх.

В то же время пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мысник в интервью "Радио Свобода" сказал, что ситуация в Сумской области на границе с РФ напряжена. Оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов.

По словам Мысника, только за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 55 обстрелов в Черниговской и Сумской областях.

"Враг определенные части взимал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же опрокидывают. В частности, граница на Сумщине с РФ- это 560 километров", – отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнуля, что это довольно большой участок. Силы обороны отслеживают, где происходит концентрация сил врага и где они больше всего совершают обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону при помощи ДРГ.

"То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий — мы будем давать ответ", — объяснил Мысник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Александр Мусиенко предположил, что в ближайшие дни российские захватчики могут атаковать Сумскую область. На территории временно оккупированной Курщины была замечена наступательная группировка россиян.