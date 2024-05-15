Война — день 812: бои на Харьковщине продолжаются, а угроза нависла над еще одной областью

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают делать попытки наступления в Харьковской области, однако похоже, что их цель заключается в создании плацдарма, а не в попытках прорыва к областному центру. При этом на северных окраинах города Волчанск идут стрелковые бои, а бойцы ВСУ прочесывают городскую застройку, в целом же, по сообщениям ГУР, ситуация в районе постепенно стабилизируется. Вместе с тем угроза нового наступления россиян есть и в других местах на границе, в том числе и в Сумской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ВСУ отошли в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области на более выгодные позиции. В Генштабе подтвердили данные мониторинговых ресурсов, которые появились днем 14 мая.

Информацию за 12 мая смотрите по ссылке: Война — день 809: тяжёлые бои на Харьковщине и Донбассе

О том, что происходило 13 мая, читайте в материале: Война — день 810: россияне атакуют Волчанск и бомбят Харьковщину

С ситуацией в Украине за 14 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 811: оккупанты наступают в Харьковской области и бьют рекорды по потерям