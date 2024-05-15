Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы: что известно об атаке (видео)

Оккупированный полуостров посетили украинские ракеты

Временно оккупированный Крым вечером 15 мая подвергся массированному ракетному удару. По предварительным данным, взрывы слышали в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском. В Севастополе противовоздушная оборона работала дольше всего, а у Керчи в очередной раз перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщили российские информационные и украинские мониторинговые каналы. Также взрывы прокомментировали оккупационные "власти" полуострова – там традиционно соврали, что якобы все сбили.

Отмечается, что атаки пришлись по местам, где расположены преимущественно российские аэродромы и важные военные объекты. В частности, аэродромы российских оккупантов находятся возле Джанкоя, Гвардейского, в Новофедоровке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 мая взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории и Симферополе. При этом в сети предполагается, что это была работа американскими ракетами ATACMS.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские кафиры заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаки ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.

В Джанкое после ракетной атаки на военный аэродром в ночь на 30 апреля пострадали пять оккупантов. Это было место дислокации вертолета полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.