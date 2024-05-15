У тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи: що відомо про атаку (відео)

На окупований півострів навідалися українські ракети

Тимчасово окупований Крим ввечері 15 травня піддався масованому ракетному удару. За попередніми даними, вибухи чули у Керчі, Саках, Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Новофедорівці та Гвардійському. У Севастополі протиповітряна оборона працювала найдовше, а біля Керчі вчергове перекрили Кримський міст.

Про це повідомили російські інформаційні та українські моніторингові канали. Також вибухи прокоментувала окупаційна "влада" півострова – там традиційно збрехали, що нібито усе збили.

Зазначається, що атаки прийшлися по місцям де розташовані переважно російські аеродроми та важливі військові об'єкти. Зокрема аеродроми російських окупантів знаходяться біля Джанкоя, Гвардійського, у Новофедорівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 травня вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії та Сімферополі. При цьому в мережі припускають, що це була робота американськими ракетами ATACMS.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкту на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атаки ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.

У Джанкої після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч проти 30 квітня постраждали п’ять окупантів. Це було місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу.