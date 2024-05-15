Спекотна ніч у Криму: що з аеродромом росіян, з’явилися дані про втрати (фото, відео)

У мережі вже з’явилися перші подробиці та можливі фото з місця події

У ніч проти 15 травня міг бути пошкоджений аеродром Бельбек на території тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, що під ударом опинилися ворожі літаки.

Інформація про це з’явилася на Defense Express та "Крим.Реалії". Також опубліковано супутникові зображення від 15 травня, на яких зафіксовано сліди пожежі.

"Згідно з нашими даними, на аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС РФ, Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії, базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ і 5 двомісних Су- 30М2" — пише "Крим.Реалії", відзначаючи, що поки невідомо, чи була пожежа викликана ракетним ударом.

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegran-каналі відзвітував, що нібито ППО збили кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. У районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється, можливе виявлення суббоєприпасів, що не здетонували", — заявив Развожаєв.

Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що вибухи в районі авіабази "Бельбек" сталися приблизно о 01:55. Після цього нібито було чути детонацію боєприпасів. Далі була друга хвиля атаки, яка тривала до 2:35. Вибухи були чутні в Євпаторії та Бахчисарайському районі.

"Росвладі Севастополя повідомили про "падіння уламків збитої ракети в приватному секторі на вулиці Федорівській". Постраждалих немає. Водночас моніторингова група "Кримського вітру" на супутникових знімках відзначає три осередки пожеж на аеродромі Бельбек в районі злітної смуги та місць стоянь", — йдеться у повідомленні.

У мережі опубліковано фото, проте немає підтверджень, що вони з місця події.

При цьому російські пабліки скаржаться, що Севастополь нібито обстріляли ракетами ATACMS. За їхніми словами, в результаті, на аеродромі Бельбек було знищено МіГ-31, пошкоджено три Су-27, а також дві установки ППО С-300 та С-400 та радар.

Один із популярних російських "військкор" підтвердив, що є поранені та загиблі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 травня вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії та Сімферополі. При цьому в мережі припускають, що це була робота американськими ракетами ATACMS.