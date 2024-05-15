Жаркая ночь в Крыму: что с аэродромом россиян, появились данные о потерях (фото, видео)

В сети уже появились первые подробности и возможные фото с места происшествия

В ночь на 15 мая мог быть поврежден аэродром Бельбек на территории временно оккупированного Крыма. Не исключено, что под ударом оказались вражеские самолеты.

Информация об этом появилась на Defense Express и "Крым.Реалии". Также опубликованы спутниковые изображения от 15 мая, на которых зафиксированы следы пожара.

"Согласно нашим данным, на аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС РФ, Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России, базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и 5 двухместных Су-30М2" — пишет "Крым.Реалии", отмечая, что пока неизвестно, был ли пожар вызван ракетным ударом.

В то же время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegran-канале отчитался, что якобы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", — заявил Развожаев.

Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что взрывы в районе авиабазы "Бельбек" произошли примерно в 01:55. После этого якобы была слышна детонация боеприпасов. Далее была вторая волна атаки, которая длилась до 02:35. Взрывы были слышны в Евпатории и Бахчисарайском районе.

"Росвласти Севастополя сообщили о "падении обломков сбитой ракеты в частном секторе на улице Федоровской". Пострадавших нет. В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" на спутниковых снимках отмечает три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов", — говорится в сообщении.

В сети опубликованы фото, однако нет подтверждений, что они с места происшествия.

При этом в российских пабликах жалуются, что Севастополь якобы обстреляли ракетами ATACMS. По их словам, в результате, на аэродроме Бельбек был уничтожен МиГ-31, повреждены три Су-27, а также две установки ПВО С-300 и С-400 и радар.

Один из популярных российских "военкор" подтвердил, что есть раненые и погибшие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 мая взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории и Симферополе. При этом в сети предполагают, что эта была работа американскими ракетами ATACMS.