Светомузыка для оккупантов: появилось детальное видео ночного прилета в Крыму, пропагандисты в панике

Прилеты неохотно подтверждают уже и z-блогеры

В сети появилось подробное видео ракетного удара по оккупантам в Крыму, который произошел в ночь на 15 мая. На нем можно увидеть, что противник "поймал" серьезные прилеты.

Об этом сообщают мониторинговые паблики. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", местом прилета, вероятно, является военный аэродром Бельбек под Севастополем. На новых кадрах отчетливо видны моменты прилетов и вторичная детонация, что говорит о поражении какого-то оружия. При этом ранее мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщала о возникновении очагов пожара в районе стоянок российских самолетов.

Стоит отметить, что после появления данного видео прилеты неохотно подтверждают уже и z-блогеры. Правда они, как и всегда, в панике занижают масштаб поражения и снова путаются в показаниях. Их цифры не сходятся, а взрывы и пожары на аэродроме Бельбек показывают, что ракеты таки своих целей достигли.

Напомним, что на аэродроме Бельбек в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Спутниковые снимки за 31 марта показывали, что на аэродроме находилось не менее 30 российских бортов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские оккупанты заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаки ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.