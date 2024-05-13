Тревожное утро в Крыму: россияне заявляют об атаке ракет и дронов

Над Севастополем виднелся дым

Утро понедельника 13 мая во временно оккупированном россиянами Крыму выдалось тревожным. Жители полуострова слышали взрывы.

А также был дважды перекрыт Крымский мост. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Российское Минобороны отчиталось, что в Крыму якобы были сбиты четыре авиационных управляемых ракеты "Storm Shadow" и семь беспилотников.

По данным россиян, над Севастополем вздымался дым, но это якобы средства маскировки. Несмотря на ракетную опасность, о которой писали российские мониторинговые каналы, воздушная тревога в Крыму не объявлялась.

Севастополь на карте

Крымский мост впервые перекрывался с 4:56 до 6:45, а после уже в 7:15. Причин перекрытия остались не разглашенными.

Напомним, что украинские специалисты знают места, куда нужно бить для уничтожения Крымского моста. Но для этого понадобится множество ракет.

По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша, Крымский мост — один из самых защищенных объектов в мире. Спикер рассказал, что россияне стащили к нему свои бригады ПВО, а когда появляется угроза, враг делает задымление и пытается его замаскировать.

Ранее "Телеграф" писал, что когда ВСУ уничтожат Крымский мост, это станет имиджевой катастрофой для президента РФ Владимира Путина. Оккупантам придется искать пути, чтобы сбежать с полуострова.