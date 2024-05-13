Тривожний ранок у Криму: росіяни заявляють про атаку ракет та дронів

Над Севастополем виднівся дим

Ранок понеділка 13 травня в тимчасово окупованому росіянами Криму видався тривожним. Мешканці півострова чули вибухи.

А також було двічі перекрито Кримський міст. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Російське Міноборони відзвітувало, що у Криму нібито було збито чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" та сім безпілотників.

За даними росіян, над Севастополем здіймався дим, але це — нібито засоби маскування. Попри ракетну небезпеку, про яку писали російські моніторингові канали, повітряна тривога у Криму не оголошувалась.

Севастополь на мапі

А Кримській міст вперше перекривався з 4:56 до 6:45, а після вже о 7:15. Причин перекриття залишились не розголошеними.

Нагадаємо, що українські фахівці знають місця, куди потрібно бити для знищення Кримського мосту. Але для цього знадобиться багато ракет.

За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша, наразі Кримський міст — один із найзахищеніших об'єктів у світі. Речник розповів, що росіяни стягнули до нього свої бригади ППО, а коли з'являється загроза, ворог робить задимлення і намагається його замаскувати.

Раніше "Телеграф" писав, що, коли ЗСУ знищать Кримський міст, то це стане іміджевою катастрофою для президента РФ Володимира Путіна. Окупантам доведеться шукати шляхи, щоб втекти з півострова.